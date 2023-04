Ruský zpěvák se na pódiu zastal otce dívky s protiválečnou kresbou, lidé pak skandovali proti válce

„Přátelé, využiji této příležitosti. Nemůžu to nechat být. Snažil jsem se tuto věc neřešit, ale nemohl jsem. Z nějakého důvodu mě případ Máši Moskaljovové nenechává v klidu. Možná proto, že moje dcera je ve stejném věku jako Máša. Dceři je 14 a Máše 13 let. Přátelé, chci vás poprosit, zjistěte si, co se stalo, podívejte se na Google. Budete zděšeni, co se stalo s Mášou a její rodinou. Za kresbu, kterou namalovala v hodině výtvarného umění,“ vyzval zpěvák ze scény.