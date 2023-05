Ruská stíhačka nad Černým mořem nebezpečně překřížila dráhu polskému letounu

· Větší supermarkety budou muset v Maďarsku od 1. června do 30. září 2023 prodávat vybrané potraviny ve slevě a nabídka se bude každý týden měnit. Koncem týdne byl zveřejněn seznam potravin, kterých se to bude týkat. Obchodníkům to stát nijak kompenzovat... Celý článek