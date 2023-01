Řecko se loučí s posledním králem Konstantinem II.

Bývalému panovníkovi, který zemřel v úterý ve věku 82 let, se pokloní královské rodiny z Británie, Dánska, Lucemburska, Monaka, Nizozemska, Norska a Španělska.

Britskou korunu bude zastupovat princezna Anna, dcera zesnulé královny Alžběty II. Neočekává se, že by se k ní připojil král Karel III., který byl bratrancem bývalého řeckého krále, ani Konstantinův kmotřenec princ William.

Téměř osm měsíců poté, co se junta chopila moci, zorganizoval Konstantin vojenský protipřevrat, který však selhal. Spolu se zbytkem královské rodiny uprchl do Říma a později do Londýna.