První oběť, šestimetrové vlny. Bouře Babet udeřila ve Skotsku

V řece Water of Lee v Angusu bylo nalezeno tělo 57leté ženy, kterou odnesla voda. Kompletně zatopené je sedmitisícové město Brechin.

Bouře Babet přinesla do Británie silný vítrVideo: @availble2hire via Spectee, AP

V Dánsku platí výstraha před silným větrem od pátečního brzkého rána do sobotního poledne. Během pátečního večera by podle meteorologů mohlo spadnout až 30 milimetrů srážek, a to zejména v oblastech, kde jsou již nyní zvýšené hladiny řek.