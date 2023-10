O Česko se o víkendu otře léto

Podobně rozdílná budou i denní maxima. Na západě republiky se teploty budou pohybovat kolem 13 °C, na většině území to bude mezi 17 a 21 °C, ale na jihu Moravy to bude až 23 °C.

V neděli by mělo být zpočátku více oblačnosti, na většině území s přeháňkami či deštěm. Od jihozápadu by však měly srážky ustávat a měli bychom se dočkat ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty budou klesat k 13 až 9 °C, přičemž na západě to bude pouze kolem 7 °C. Přes den bude nejčastěji mezi 13 a 17 °C, na jihovýchodě republiky to může být až 19 °C.