Přeběhlíci Stasi si řekli i o šestimístné sumy

Nejvíce dostal Eberhard Lehmann, dlouholetý zástupce vedoucího II. oddělení MfS (kontrarozvědka), a to 131 442 marek - kurz marky ke koruně se počátkem 90. let pohyboval kolem 18 korun za marku. Tipy Lehmanna vedly k usvědčení Gerda Löfflera, hamburského politika křesťanské demokracie CDU a agenta NDR.

Werner Grossmann, poslední šéf zahraniční špionáže NDR a nástupce legendárního Markuse „Mischy“ Wolfa, ještě desítky let po pádu NDR rád vyprávěl příběh špičkového západoněmeckého diplomata Hagena Blaua. Toho Grossmannovi lidé naverbovali jako studenta, v roce 1961 nastoupil do diplomatických služeb na ministerstvu zahraničí a udělal kariéru. Podle Grossmanna měl Blau politicky blízko k NDR, a to tak, že panovala obava, že by při nabídce peněz spolupráci přerušil.