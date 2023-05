Německo chystá zatím největší balík vojenské pomoci Ukrajině

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu přiletěl do Itálie, kde se má setkat s nejvyššími italskými představiteli a pravděpodobně také s papežem Františkem. Následně by se měl vydat do Německa, kde se v neděli podle očekávání sejde s kancléřem Olafem Scholzem.