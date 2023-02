Mladá Češka zemřela v Zell am See při jízdě mimo sjezdovku

V rakouském Zell am See zahynula v úterý 24letá Češka, když při jízdě na snowboardu vyjela ze sjezdovky a spadla do potoka. V náročném terénu po ní pátralo 22 záchranářů, píše server deníku Kronen Zeitung. Mladou ženu nalezli až o půlnoci bez známek života.

Foto: FB Bergrettung Zell am See, Novinky V zeleně vyznačeném kruhu se Češka ztratila

Článek Mladá žena se svým přítelem vyjeli v poledne z horní stanice lanovky Sonnkogelbahn do Griesbachgrabenu. Pohybovali se mimo sjezdovku. „Ti dva překonali bariéry,“ říká Rainer Straub, šéf provozu sjezdovky. „Opuštění sjezdovky je velmi nebezpečné. Sráz je narušen skálou a směrem do údolí se zužuje. Je tam také mnoho děr, z nichž se bez lana nelze dostat,“ dodal. 🚨EINSATZ BERGRETTUNG ZELL AM SEE 🚨 Die BR Zell/See wurde am DI 07.02.2023 um 16:11 zu einem Sucheinsatz auf der... Posted by Bergrettung Zell am See on Wednesday, February 8, 2023 Žena při sjezdu spadla do potoka. Přítel slyšel její křik, ale neviděl ji. Když dojel do údolí, což bylo kolem 16.00, přivolal pomoc. Češku hledalo 22 členů tamější horské služby. Na místě byly také záchranné a policejní vrtulníky a pátrací psi. Tělo Češky, která ve vodě zřejmě velmi rychle prochladla, se jim podařilo najít kolem půlnoci. Z místa ho ale kvůli nebezpečí, které by představoval noční transport, odvezli až ve středu brzy dopoledne.