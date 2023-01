Kyrgyzstán chce přejmenovat čtvrti, Moskva zuří

Naposledy, a to na konci listopadu, vyzval k přejmenování předseda parlamentu Nurlanbek Šakijev. Řekl, že v Kyrgyzstánu je stále mnoho měst, vesnic a okresů, která nesou „cizí jména“, proto by se vše mělo přejmenovat a mělo by se to chápat jako podpora kyrgyzštiny.