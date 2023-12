Nejste restaurace. Španělský soud napařil pokutu síti kin za zákaz konzumace vlastního občerstvení

Rozsáhlá španělská síť kin Yelmo Cinemas dostala pokutu v přepočtu přes 700 tisíc korun za to, že zakazovala návštěvníkům nosit na filmové projekce vlastní jídlo a pití. Ti si to nenechali líbit a stěžovali si u organizace na obranu práv spotřebitelů. V reakci na to uložil Baskický úřad pro ochranu spotřebitele kinům pokutu. Podle vedení sítě kin však rozhodnutí ještě není konečné.

Foto: Profimedia.cz Jedna z poboček Yelmo Cine ve Španělsku

Článek O události informoval deník The Guardian. Baskický úřad pro ochranu spotřebitele Kontsumobide uložil pokutu velkému provozovateli kin v návaznosti na stížnost organizace pro práva spotřebitelů Facua. Politika firmy Yelmo Cinemas zakazující konzumaci jídla a pití, které nebylo zakoupeno přímo v kině, je podle stížnosti smluvně nekalá. Zákaz vnášení a konzumace vlastních potravin a nápojů přitom figuruje v návštěvních řádech drtivé většiny českých kin. Z návštěvních řádů českých kin Konzumace potravin a alkoholických i nealkoholických nápojů zakoupených mimo multikino Provozovatele je ve všech prostorách multikina zakázána. - Cinema City Návštěvníkům multikina není dovoleno vstupovat do prostor multikina s potravinami a nápoji zakoupenými mimo prostory multikina. - CineStar Zákazníkům kina je zakázáno vstupovat do prostor kina s jídlem a nápoji zakoupenými mimo prostory kina. - Cinemax Je zakázána konzumace vlastních donesených nápojů a jídel, v opačném případě bude host vykázán z prostor Velkého sálu. - Kino Lucerna Kino není restaurace Organizace na obranu práv spotřebitelů Facua ve stížnosti uvedla, že hlavní činností kina je promítání filmů, nikoli „poskytování stravovacích služeb". Yelmo Cinemas se prý nemůže chovat jako restaurace, protože „kinematografická činnost existuje nezávisle na tom, zda podnik nabízí, či nenabízí služby v oblasti jídla a pití", stojí ve stížnosti. Skupina spotřebitelů poukazuje na to, že vrchní soud v centrálním regionu Kastilie-La Mancha rozhodl, že takové zákazy omezují možnost volby zákazníka, a že zákon o ochraně spotřebitele z roku 2007 definuje nekalé doložky jako jakékoli praktiky, které vedou k „významné nerovnováze, pokud jde o práva a povinnosti smluvních stran". Vedení kin v reakci uvedlo, že pokuta ještě není konečná a že firma vždy jedná v souladu ve zákony. Anketa Měla by mít kina právo zakazovat lidem vlastní jídlo a pití? Ano 14 % Ne 86 % Celkem hlasovalo 394 čtenářů. Podle generálního tajemníka Facuy už organizace úspěšně podnikla právní kroky proti jiným řetězcům kin v dalších částech Španělska. „Je to (kina, pozn. red.) druh monopolu, který vás nutí konzumovat ve stejném prostoru a utratit tak dvacetkrát víc," řekl deníku El País. Společnost Yelmo Cinemas provozuje 52 komplexů po celém Španělsku, včetně Andalusie, Katalánska, Kanárských ostrovů a Madridu. Podle listu El País stížnostem organizace na ochranu spotřebitele čelí ze stejného důvodu asi 20 hudebních festivalů. Pokuta pro Yelmo je ale výrazně vyšší než jiné dosud udělené.