Jsem zlá, udělala jsem to, zapsala si britská sestra k vraždám sedmi miminek

Letbyová to řekla ve výpovědi, jejíž záznam si nyní během soudního procesu v Manchesteru vyslechla porota.

Zdravotnice si přitom dříve sama pro sebe zapsala „Jsem zlá, udělala jsem to“ a „Zabila jsem je schválně“. Policistům to pak vysvětlovala tím, že měla pocit, že smrt dětí mohla způsobit tím, že nedělala svou práci dost dobře.

„Nezabila jsem je schválně. Cítila jsem, že jsem nepostupovala správně. Zabila jsem je, protože jsem nebyla dost dobrá,“ citoval z její výpovědi web britského listu The Guardian . Letbyová řekla, že měla pocit, že možná něco přehlédla nebo nejednala dostatečně rychle, když děti potřebovaly naléhavou péči. Později prý ale dospěla k tomu, že nijak nepochybila.

Letbyová byla z novorozeneckého oddělení v červenci 2016 přeložena na kancelářskou práci poté, co její nadřízení pojali podezření kvůli množství úmrtí předčasně narozených dětí. Ty byly zprvu ve stabilizovaném stavu, poté se ale jejich stav prudce zhoršil.

Prokurátor Nick Johnson loni v říjnu u soudu upozornil, že nešlo o nehodu. „Někdy byl dětem vstřikován vzduch – jak do krve, tak do žaludku. Jindy jim bylo zase vpichováno do žil mléko či jiná tekutina. Společným jmenovatelem ale byla přítomnost Lucy Letbyové,“ řekl.