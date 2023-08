Íránské drony montují v ruském Tatarstánu nezletilí studenti, pracují i 15 hodin denně

Studentům nabízí nejrůznější „experimentální“ programy. Jeden z nich měl spojovat teoretickou výuku s praktickými pracovními zkušenostmi. Šlo o montování bezpilotníků Geraň-2, ruské variace íránských Šáhedů 136. Práci na nich nabídla studentům ve věku 15 až 18 let.

Uchazeče škola podle webu motivovala slibem, že za pracovní část programu budou dostávat až 70 tisíc rublů (zhruba 15 400 korun) měsíčně. To je pro většinu studentů, kteří pocházejí z velmi skromných poměrů, zajímavá částka. Platí to i pro žáky pocházející z afrických zemí, kteří na škole v Jelabuze v rámci „rozvojového“ programu studují a do montování dronů se podle webu Protokol rovněž zapojili.