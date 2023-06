Ženy v Polsku protestovaly za právo na potrat

Demonstranti kritizovali vládnoucí stranu Právo a spravedlnost (PiS) kvůli několika úmrtím v nemocnicích v posledních letech po zpřísnění protipotratového zákona. K úmrtím došlo poté, co lékaři odmítli ukončit těhotenství kvůli pokračujícímu srdečnímu tepu plodu, přestože ženy byly ve vážném nebezpečí.

Koncem května v nemocnici ve městě Nowy Targ zemřela třiatřicetiletá žena, která do nemocnice přišla v pátém měsíci těhotenství poté, co jí praskla plodová voda. Po třech dnech podlehla sepsi, jen několik hodin poté, co se prokázalo odumření plodu a lékaři se odhodlali k zákroku. Příbuzní ženy a jejich advokátka uvedli, že lékaři se nerozhodli provést potrat dříve, ačkoli život byl v ohrožení.