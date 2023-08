Želva v Chorvatsku pokousala turistku

„Žena byla asi v hloubce metr, možná metr a půl, když najednou vykřikla. Viděl jsem obrysy něčeho velkého. Myslel jsem si, že je to chobotnice, ale když jsem se přiblížil, pochopil jsem, že je to želva. Popadl jsem ženu a vytáhl ji z vody, zatímco želva pokračovala na břeh, odkud jí násilím vytlačil zpět do vody další muž, aby ochránil sebe i ostatní na pláži,“ popsal průběh útoku na ostrově Čiovo pro web zadarski.hr manžel napadené.

„Kousla ženu do zad, rána má průměr deset až dvanáct centimetrů. Je to dost vidět, hned to začalo krvácet a zmodralo,“ upřesnil s tím, že želva měla něco kolem 80 až 100 centimetrů. „Jeli jsme do nemocnice,“ dodal.