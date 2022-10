Žalobci šetří nákup vakcín. I SMS von der Leyenové

List Welt dále napsal, že ­EPPO ve vyhlášení na webu neupřesnil, co je předmětem prověrky, avšak uvedl, že šetření se soustředí na nákup proticovidových vakcín ze strany Evropské unie během vrcholu pandemie.

Americký deník The New York Times loni v dubnu napsal, že von der Leyenová a Bourla vedli osobní konzultace o poskytování vakcín, a to i prostřednictvím textových zpráv. EK však nevyhověla žádosti novinářů o zveřejnění obsahu těchto zpráv, a odmítla dokonce potvrdit jejich existenci, ačkoli sama von der Leyenová se o nich zmínila. Ta v rozhovoru pro média z dubna 2021 prozradila, že si s Bourlou vyměňovala SMS po dobu jednoho měsíce, když spolu jednali o rozsáhlé zakázce na vakcínu. Letos v červnu sdělila, že SMS už nemá.