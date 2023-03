Za vlastizradu výstřel do týlu. Lukašenko podepsal nový zákon o trestu smrti

Bělorusko je blízkým spojencem Ruska a je jedinou evropskou zemí, která uplatňuje trest smrti. Ten dosud mohl být udělen za trestné činy, jako je vražda nebo terorismus. Popravy se vykonávají výstřelem do týlu, připomněla agentura Reuters.

Bělorusko čelí kritice za to, že jeho soudy opakovaně vynášejí politicky motivované rozsudky nad členy opozice a disidenty. Navzdory mezinárodním protestům poslaly tribunály do vězení v posledních měsících několik významných opozičních představitelů. Začátkem března byl odsouzen k deseti letům za mřížemi nositel Nobelovy ceny za mír a ochránce lidských práv Ales Bjaljacki. O několik dní později soud vyměřil v nepřítomnosti opoziční vůdkyni Svjatlaně Cichanouské trest 15 let vězení za vlastizradu.