Von der Leyenová: Británie se do EU vrátí

„Říkám to svým dětem neustále: Musíte to dát do pořádku. My, politici, jsme to tehdy (v roce 2016, kdy se konalo referendum o brexitu - pozn. red.) hloupě pokazili. (…) Osobně si myslím, že je to na dobré cestě.“ Těmito slovy podle serveru Politico odpověděla von der Leyenová v úterý pozdě večer v Bruselu na novinářskou otázku ohledně možného opětovného přiblížení EU a Spojeného království.