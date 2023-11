Ve slovenském pavilonu v Dubaji se prošustrovalo přes 15 milionů

Nejméně 634 tisíc eur (přes 15 milionů Kč) bylo nehospodárně použito při provozu slovenského pavilonu na Světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji. Slovenský nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) to nyní oznámil s tím, že ze zmíněné částky přes 400 tisíc eur (9,7 milionu korun) souvisí s restaurací a provozem Take Away ve slovenském pavilonu. Případem se už zabývá prokuratura.

Foto: Profimedia.cz Loga výstavy Expo 2020 a slovenského pavilonu