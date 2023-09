Ukrajinští uprchlíci hromadně opouštějí Polsko

Ukrajinští uprchlíci, kteří našli dočasný domov v sousedním Polsku poté, co Rusko napadlo jejich vlast, ji již nějakou dobu hromadně opouštějí. Nevracejí se však do své vlasti, ale míří především do Německa, kde mají výrazně lepší pracovní, materiální a sociální podmínky. Jen v loňském roce jich tam odešlo 350 tisíc.

Foto: Sergei Grits, ČTK/AP Na počátku války přicházeli Ukrajinci do Polska (na fotce hraniční přechod v Medyce). Nyní míří za lepšími pracovními podmínkami do Německa.

Článek „Odchod Ukrajinců je pro Polsko špatnou zprávou. Chybí nám pracovní síla, ale pokud se chceme rozvíjet, bez migrantů se neobejdeme," uvedl pro Natemat.pl přední polský ekonom a analytik Marek Zuber. Přestože mzdy v Polsku v posledních letech rostly, v Německu jsou výrazně vyšší. Aktivní Ukrajinci, kteří chtějí pracovat, jsou na německém trhu žádaní. Jsou jinou kategorií než například někteří migranti z Afriky, kteří mají zájem hlavně o sociální pomoc. „Když Němci zjednodušili předpisy pro přijímání migrantů v Polsku, panovalo přesvědčení, že na nějaký významný počet Ukrajinců se nedostane, hlavně kvůli jazykové bariéře nebo větší vzdálenosti od vlasti, ale nebylo tomu tak. Mnozí z nich si s sebou vzali nejen manželky a děti, ale také bratry, sestry, bratrance či strýce a odešli do Německa," uvedl Marek Zuber. „Považují za nesmírně důležité, že po zaplacení všech nezbytných výdajů ušetří v Německu 500 až 1 000 eur měsíčně," dodal. Přestože podle posledních údajů pohraniční stráže odešlo do Německa 350 tisíc Ukrajinců, v Polsku jich stále zůstává necelý milion. „Pokud však budou i nadále odcházet, budeme muset přijmout tolik a tolik migrantů z jiných zemí. Otázkou není, zda a odkud by měli přijít, ale jak je získat," uvádí analýza odborníků z Varšavské univerzity. To se však neobejde bez oficiální vládní migrační politiky, která v Polsku chybí, uvádí analýza.