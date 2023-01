Ukrajinští novináři se kvůli novele zákona bojí o svobodu slova

Ukrajinská Národní rada pro televizní a rozhlasové vysílání, jejíž členové jsou vybíráni parlamentem a Zelenského administrativou, získá širší pravomoci. Umožní to změna zákona, kterou schválil ukrajinský parlament v prosinci v prvním čtení.

Podle informací listu The Kyiv Independent je nejproblematičtější to, že získá pravomoc svévolně odpojovat neregistrované weby. Tedy stránky, které nezískaly licenci pro poskytování zpravodajství. Problematické má být navíc už to, že orgán, jež má ze své podstaty dohlížet na televizi a rozhlas, získá kompetence vztahující se také na regulaci tisku a digitálních médií.