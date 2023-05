Ukrajinka s adoptovanými dětmi utekla před válkou. V Polsku je prodávala pedofilům

Ukrajinka Světlana P. i s 10 adoptovanými dětmi ve věku od 4 do 16 let dorazila do Poznaně v jedné z utečeneckých vln na podzim minulého roku. Polským humanitárním organizacím i cizinecké policii 52letá žena tvrdila, že ve svojí vlasti vedla dětský domov a děti byly jeho chovanci. Později ale vyšlo najevo, že je v Polsku i na Ukrajině prodávala pedofilům.

Foto: Profimedia.cz Vůz polské policie

Článek Na podezřelé chování Světlany P. a peklo, které zažívaly jí svěřené děti, polskou prokuraturu upozornila jedna z dobrovolnic, napsal portál Fakt.pl. Děti dobrovolnici, jež pomáhala ukrajinským uprchlíkům zajistit ubytování v polských hostelech, všechno vylíčily. Výpovědi byly dramatické „Všechny děti ve výpovědi učiněné před policejním psychologem a vyšetřovatelem podrobně popsaly, jak byly pohlavně zneužívány různými muži. Jejich výpovědi byly tak dramatické, že je bylo těžké vůbec zaznamenat," konstatoval polský prokurátor Lukasz Wawrzyniak. Ukrajinské děti vypověděly, že podobně jako teď v Polsku, byly zneužívané i doma na Ukrajině, aniž by si toho kdokoliv všiml. Soudní znalec potvrdil, že jsou jejich výpovědi důvěryhodné. „Zneužívané děti se nyní nacházejí v Polsku v odborné péči. Světlana P. už tento pátek stane před soudem v Poznani. Hrozí jí 15 let vězení," napsal Fakt.pl.