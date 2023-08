Ukrajina má plán B pro případ atentátu na Zelenského

Politico se přitom odvolává hlavně na loňské vyjádření šéfa americké diplomacie Antonyho Blinkena pro CBS News, podle nějž „Ukrajinci mají plány, jak tak či onak zajistit to, co bychom nazvali 'kontinuitou vlády'“.

S odvoláním na analytika Adriana Karatnyckého z Euroasijského centra Atlantické rady dále píše, že „Ukrajina dosáhla bodu, kdy v zemi panuje značná solidarita a národní jednota, proto v případě, že by se se Zelenským stalo něco hrozného, by to nebylo natolik rozhodující“.

„Kdybych na to neustále myslel, prostě bych se uzavřel do sebe, velmi podobně jako nyní Putin, který neopouští svůj bunkr,“ uvedl Zelenskyj minulý měsíc v rozhovoru pro CNN. „Samozřejmě, že moji bodyguardi by měli myslet na to, jak tomu zabránit, to je jejich úkol. Já o tom nepřemýšlím.“