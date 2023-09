Tragická nehoda na Slovensku: Rodiče nepřežili, pětileté dítě bojuje o život

Tři lidé zahynuli při mimořádně tragické nehodě na slovenské dálnici D1 ve směru z Bratislavy do Trnavy, kde dodávka sjela z vozovky a narazila do stromu. Jedno dítě bylo ve vážném stavu letecky převezeno do nemocnice.

Foto: Policie SR Tragická nehoda na slovenské dálnici D1