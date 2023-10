Švýcarský pár na Sardinii uhořel ve Ferrari. Smrtící manévr zachytila kamera

Zběsilá jízda ve vypůjčeném luxusním červeném Ferrari se stala osudnou švýcarskému páru. Řidič se ve vysoké rychlosti snažil předjíždět na plné čáře na italském ostrově Sardinie. Narazil ale do bílého karavanu a ve voze poté i s partnerkou uhořel. Informuje o tom americký list The New York Post, podle kterého ostatní účastníci nehody vyvázli pouze s lehkým zraněním.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto červeného Ferrari

Nehodu na jihu italské Sardinie natočil další účastník silničního provozu, kterého v krátkém časovém sledu předjede hned několik luxusních sportovních aut. Jedním z nich je právě i červené Ferrari, které celou dobu jede v protisměru, a to dokonce na plné čáře, přes kterou se předjíždět nesmí. Všechna tato vozidla ale předjíždějí i nadále, včetně černého Lamborghini, které začíná předjíždět bílý karavan, a to přesně v době, kdy se k předjetí rozhodne i červené Ferrari. V důsledku toho se nejprve srazí Ferrari a Lamborghini, která posléze ještě nabourají do bílého obytného vozu takovou silou, že karavan vyskočí do vzduchu a spadne na bok. Supercar Experience accident in Sardinia pic.twitter.com/Uz63aGtKX2 — Expensive accidents (@expensiveaccide) October 4, 2023 Nejhůře z nehody vyvázlo Ferrari, které vylétlo ze silnice a začalo hořet. Podle policie uvnitř zůstaly dvě osoby, které byly později identifikovány jako 67letý Markus Krautli a jeho o čtyři roky mladší žena Melissa. Zázrak na místě, kde úřadovala smrt Jak uvedl The New York Post, cestující v karavanu utrpěli jen lehká zranění, dvěma pasažérům ve zdemolovaném Lamborghini se jako zázrakem nic nestalo. Dvaašedesátiletý Lorenzo Mascarin, který v době srážky seděl v karavanu, uvedl, že on a jeho žena naprosto nevěřili svým očím, když se najednou ocitli ve zničené dodávce vzhůru nohama. „Dívali jsme se smrti do tváře," řekl Mascarin místnímu listu. „Byly to velmi dlouhé chvíle hrůzy, ve kterých jsme nechápali, co se děje," dodal. „Když jsme vylezli ven, viděli jsme peklo," uvedl na adresu hořícího Ferrari. Italská policie uvedla, že vozy jezdily pro Sardinia Supercar Experience, což je služba, která umožňuje řidičům pronajmout si luxusní vozidla a prozkoumat italský ostrov.