Slováci si ve velkém vyřizují zbrojní průkazy a kupují zbraně

Slovensko je rovněž tranzitní zemí pro ilegální migranty a lidé mají podle odborníků pocit, že by si měli opatřit zbraň pro vlastní bezpečnost i pro bezpečnost vlastní rodiny.

K získání zbrojního průkazu je zapotřebí podstoupit psychotesty, které by měly odhalit případného problémového žadatele. Bývalý policista Roman Abrahám pro web tvnoviny.sk řekl, že pamatuje případy, kdy se zbraň dostala do nesprávných rukou a mělo to tragické důsledky.

Proto je podle něj potřeba zvážit, kolika žádostem o vydání zbrojního průkazu stát vyhoví. Některé kontroly jsou podle něj nedostatečné. „Za největší problém považuji podcenění psychického stavu žadatele pokládám,“ řekl Abrahám.

Odborník upozorňuje také na nedávné případy, kdy pachatel odcizil zbraň příbuznému, který ji měl v legální držbě. Připomněl nedávnou střelbu v bratislavské čtvrti Dúbravka a dvojnásobnou vraždu před bratislavským gay barem Tepláreň. V obou případech pachatelé použili zbraň, kterou vlastnil jejich otec legálně.

Poukazuje rovněž na to, že platnost zbrojního průkazu je deset let, což je dost dlouhá doba na to, aby se v životě držitele zbraně změnilo něco, co by mohlo ovlivnit jeho duševní zdraví.

„Podle mého názory by lhůta mohla být ponechána, ale měla by být upravena o opakované prověření osoby v místě jeho pobytu. Po pěti letech od vydání zbrojního průkazu by mohl být potřeba ověřovací psychologický posudek,“ dodal Abrahám.