Slováci by českým prezidentem zvolili Babiše

Čtenáři slovenského serveru Pravda by v prvním kole českých prezidentských voleb volili šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, který je původem Slovák. Získal by u nich bezmála 58 procent hlasů a zvítězil by tak už v prvním kole.

Foto: Petr Hloušek, Právo Andrej Babiš