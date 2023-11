Skupina Slováků táhla mladíka na laně za automobilem

Muži přinutili mladíka, aby nastoupil do auta, kde ho začali mlátit. Mladíkovi vyčítali, že den předtím kontaktoval policii, že zmíněná pětice mužů připravuje vloupání do rodinného domu. „S autem zajeli do obce Dvorníky, odbočili na polní cestu, přivázali mu na nohu lano a táhli ho za autem několik metrů. Když se mu podařilo se z lana dostat, přiběhli k němu a pokračovali v bití,“ uvedla policie.