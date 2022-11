Katar se dohodl s Německem na dodávkách zkapalněného plynu

Německo se dohodlo se státní katarskou energetickou společností QatarEnergy na dodávkách až dvou milionů tun zkapalněného zemního plynu (LNG) ročně, a to od roku 2026 po dobu nejméně 15 let. V úterý to podle agentury DPA oznámil katarský státní ministr pro energetiku a zároveň generální ředitel QatarEnergy Saad Kaabí. Německý ministr hospodářství Robert Habeck, který v březnu v Kataru o dodávkách energetických surovin jednal, dohodu uvítal.

Foto: Imad Creidi, Reuters Zástupci Německa a Kataru po podepsání smlouvy o dodávkách LNG z Kataru do Německa od roku 2026.