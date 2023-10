S nikým se nehádali, chtěli jen změnu. Úspěch polské Třetí cesty překvapil i ji samotnou

Těch přibližně 14 procent, kolem kterých osciluje případný volební výsledek, ještě před pár dny patřilo do kategorie: volební pohádka. Jde o koalici, takže pro vstup do Sejmu potřebovala nejméně osm procent a její lídři doufali, že dosáhnou alespoň tohoto výsledku.

Zatím se ukazuje, že mimořádný volební úspěch by Třetí cestě neměl uniknout.

Co mu však předcházelo? Koalice má v čele dva netypické lídry, kteří reagují jinak než většina polských politiků. Szymon Holownia byl po mnoho let mimořádně zdatným moderátorem a novinářem soukromé televize TVN, kterého zná v zemi takřka každé malé dítě. Když pochopil, že jeho Polsko 2050 nemá velkou šanci se do parlamentu dostat, spojil se s podobně malou PSL, v jejímž čele stojí lékař Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.