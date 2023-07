S jídlem roste chuť ekologických extrémistů. Ve čtvrtek dvě letiště, v pátek 26 měst

„Je mi to nesmírně líto. Udělali jsme to z nutnosti. Přeji všem lidem, všem rodinám zaslouženou dovolenou,“ řekla.

„Všichni si chceme užít dovolenou. Zároveň se ale musíme podívat, k jaké katastrofě směřujeme. A vláda to nebere vážně,“ dodala Johnsenová.

Na otázku moderátorky Caren Miosgové, zda bylo opravdu tak lehké dostat se na vzletovou a přistávací plochu, Johnsenová s úsměvem odpověděla, že neví, zda to bylo opravdu tak snadné.

„Není to něco, co byste měli normálně dělat. Ale nakonec to vyšlo, jak jsme viděli,“ dodala.