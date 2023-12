Rumunsko a Bulharsko se připojí k Schengenu. Zatím jen částečně

Více než 15 let po vstupu do Evropské unie se Rumunsko a Bulharsko částečně připojí k schengenskému prostoru volného pohybu osob. Ten se má od března týkat zatím pouze cestujících využívajících leteckou a námořní dopravu. Proti rozšíření zóny dlouho vystupovalo Rakousko, které se obávalo nárůstu nelegální migrace. Nakonec však Vídeň souhlasila s tím, že oba balkánské státy mohou do zóny vstoupit po etapách.

Foto: Profimedia.cz Rumunsko-bulharský hraniční přechod Giurgiu-Ruse. Ilustrační foto