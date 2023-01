Putinův krtek v BND: jaká byl myš?

Pod krycím jménem Peter špehoval Spuhler 16 let pro Východ. Východoněmecké Stasi předal nejen dokumenty NATO, ale jména a adresy nejméně 300 agentů BND. Zatkli ho až po pádu berlínské zdi v listopadu 1989.

Jednoho chladného lednového rána roku 1979 uprchl z NDR na Západ přes nádraží Berlin-Friedrichstrasse. V zavazadle tehdy jedenatřicetiletého mladíka byl štos mikrofilmů z ústředí Stasi. V roce 1981 odletěl do USA, získal novou identitu od CIA, vystudoval finance a v roce 1983 nastoupil do Goldman Sachs. Zbohatl jako investiční bankéř v New Yorku a Londýně.