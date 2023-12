Problém s množstvím migrantů je třeba řešit rázněji, shodli se Sunak a Meloniová

Oba premiéři se dohodli, že budou společně financovat projekt, který má usnadnit dobrovolné návraty migrantů do zemí původu. Londýn a Řím se také shodují v tom, jak problém s počty migrantů na domácí půdě řešit - v obou zemích existují plány, jak posílat žadatele o azyl do třetích zemí, kde budou na vyřízení svých žádostí čekat. Itálie uzavřela dohodu s Albánií, Británie se Rwandou, v obou případech ale další postup této praxe prozatím zablokovaly soudy.

„Naši odpůrci strkají hlavu do písku a domnívají se, že se ten problém vyřeší sám, ale to nefunguje. Jen se podívejte na Lampedusu, kam letos dorazilo 50 procent všech přistěhovalců: To už není udržitelné, není to správné a je to nemorální,“ řekl Sunak. „My musíme také odrazovat. Pokud migranti přijedou do Británie nebo Itálie nelegálně, nebudou moci zůstat, v tom musí být jasno,“ doplnil.