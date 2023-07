Připomínka genocidy ve Srebrenici. Tisíce lidí se vydaly na mírový pochod

„Přišel jsem, abych si připomněl svého bratra a své přátele, válečné druhy, kteří zde zahynuli,“ řekl agentuře AP Rešid Dervišević, jenž pochod přežil. „Věřím, že je mou povinností, naší povinností, to dělat, živit a střežit (naše vzpomínky),“ dodal. Na pochod se letos spolu s ním podle organizátorů vydaly téměř čtyři tisíce lidí.

Zamířili přitom podle stanice N1 opačným směrem než před 28 lety bosenští Muslimové, kteří se zoufale snažili ze Srebrenice utéct do Tuzly nebo města Kladanj. Mírový pochod začal ve vesnici Nezuk a lidé míří do Potočari nedaleko Srebrenice. Dorazit by tam měli v pondělí, přičemž v úterý se na tamním hřbitově zúčastní smuteční ceremonie a pohřbu dalších 30 identifikovaných obětí.