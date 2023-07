Polští manželé zabili dvouměsíční dcerku

Mladí manželé ve věku 22 a 23 let z polského Starogradu Gdańského v Pomořanském vejvodství podle obžaloby už v lednu 2022 zabili dvouměsíční dcerku. Bili ji od narození a do nemocnice ji přivezli s těžkými poraněními včetně krvácení do mozku, kterým vzápětí podlehla. Teď stanuli před soudem.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto