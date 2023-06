Podezřelý ze svržení turistky do rokle u zámku Neuschwanstein se přiznal

Německá policie stále hledá stopy po útoku, který se odehrál minulou středu u slavného zámku Neuschwanstein v jižním Bavorsku. Američan měl během něj násilím strčit své dvě krajanky tak, že se zřítily do padesát metrů hluboké rokle. Jedna z nich se pádem zabila, druhá přežila bez vážných zranění.

Podle dosavadních informací se muž s oběma Američankami seznámil náhodně minulou středu a poté je vylákal k procházce na vyhlídkový most Marienbrücke, odkud se otevírá nejlepší pohled na slavný zámek. V blízkosti mostu měl na jednu z žen sexuálně zaútočit a poté, co se obě začaly bránit, je strčil do rokle.