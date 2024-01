Po užívání antimalarika na covid mohlo zemřít až 17 tisíc lidí, tvrdí studie. Doporučoval ho i Trump

Světová zdravotnická organizace (WHO) už v červnu 2020 oznámila , že dále tento přípravek v souvislosti s covidem-19 nebude dál zkoumat, protože nic neukazuje na jeho přínos.

„Vezměte si ho. Co můžete ztratit?“ nabádal nemocné koronavirem s tím, že sám přípravek užíval dva týdny a žádné vedlejší účinky nepociťoval. Používání léku proti covidu-19 hájil ještě několik měsíců poté, co se od takového postupu distancovala WHO.