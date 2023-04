Papež vyzval k modlitbám za matky padlých vojáků. Ukrajinských i ruských

„Mé myšlenky jsou s matkami ukrajinských i ruských vojáků padlých ve válce, jsou to matky mrtvých dětí, pomodleme se za tyto matky,“ řekl papež František. „Nezapomeňme se modlit za ukrajinské mučedníky,“ uvedla také hlava katolické církve.

Jeho pozvání k návštěvě Ukrajiny ale papež nevyslyšel, což loni zdůvodnil tím, že do Kyjeva nepojede, protože se chce setkat i s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Tomu už loni v březnu nabídl jednání, ale neúspěšně.

„Toto je další světová válka. Začala po částech, ale teď už nikdo nemůže říct, že to není světový konflikt. Jsou v něm zapleteny velmoci a bojištěm je Ukrajina,“ řekl papež v rozhovoru se švýcarskou televizí RSI. „Na mysli mi také vyvstává zbrojní průmysl. Jeden odborník mi řekl: kdyby se rok nevyráběly žádné zbraně, byl by vyřešen problém hladu ve světě. Je to trh, vedou se války, staré zbraně se prodávají a nové se testují,“ dodala hlava katolické církve.