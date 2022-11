Nová Greta se hlásí k boji s kapitalismem

Švédská aktivistka Greta Thunbergová (19) oznámila, že kromě boje za ochranu klimatu hodlá napřít své síly i do porážky „utlačovatelského“ a „rasistického“ kapitalistického systému Západu. Podle britského listu The Daily Teleghraph to řekla při nedávném křtu své knihy The Climate Book.

Foto: Pontus Lundahl, ČTK/AP Greta Thunbergová