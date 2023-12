Nezastavujte se. Benátky schválily další omezení pro turisty

Skupiny se nebudou moci na delší dobu zastavovat v úzkých uličkách a na mostech. Průvodci také nebudou smět mluvit do tlampačů, aby „nezpůsobovali zmatek a neobtěžovali“. Toto opatření se vztahuje i na ostrovy Murano, Burano a Torcello a bude platit od června příštího roku, uvedl server VeneziaToday.

Most Rialto v Benátkách

Benátky patří mezi nejvyhledávanější turistické cíle na světě a do města, které má asi 50 000 stálých obyvatel, v hlavní turistické sezoně denně zavítá i dvojnásobný počet návštěvníků. Uličky jsou pak celé dny přeplněné.

Už v září město rozhodlo, že turisté, kteří se do Benátek chystají na jeden den, musejí zaplatit poplatek ve výši pěti eur (123,6 koruny). Bude se to týkat 29 dnů od dubna do poloviny července, po které město navštěvuje nejvíce turistů.