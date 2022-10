Němečtí poslanci ve čtvrtek projednají stálé kontroly na hranicích s Českem

Frakce CDU/CSU chce po Scholzově vládě, aby výrazně přitvrdila svou migrační politiku a aby „začala konečně vážně brát volání o pomoc“ spolkových zemí a obcí. Konzervativci v návrhu požadují, aby se společná migrační a azylová politika dostala na jednání říjnového summitu Evropské unie. Berlín by se podle poslanců CDU/CSU měl rovněž soustředit na ty státy, které takzvanou nelegální migraci do Evropy a především do Německa podporují.