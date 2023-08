Na Slovensku hrozí unikum. Všechny vládní strany mohou zůstat mimo parlament

OLaNO Igora Matoviče získalo ve volbách v roce 2020 přes 25 procent hlasů, ale nyní se pohybuje kolem sedmi procent, což je minimum, které potřebuje získat pro vstup do parlamentu, protože kandiduje v koalici s Křesťanskou unií a stranou Za lidi. „Pokud by se tato koalice nedostala do parlamentu, voliči by spláchli až dvě strany bývalé vládní koalice,“ konstatoval web tvnoviny.sk.