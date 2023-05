Monarchie se vyvíjí, navázat na Alžbětu II. je nemožné, říká britský velvyslanec

Co pro Brity znamená monarchie?

To je dobrá otázka. Myslím, že za ty roky se to změnilo. Ztráta její výsosti byla pro Brity koncem jedné éry monarchie. Těžce jsme si na to zvykali. Tolik let byla pro mnoho lidí stálicí. Je to velká změna, ale monarchie se v čase vždy vyvíjela. Teď to vidíme s králem Karlem III. Máme nového monarchu, který celý život strávil přípravou na tuto funkci. Monarchie se změní stejně, jako se mění Britové.

Cítíte, že se mění popularita monarchie? Například už jen odchodem Harryho a Meghan.

Královská rodina si vždy procházela různými fázemi vývoje. Zažili jsme období změn a kontroverze. Teď nás čeká korunovace, což bude velký okamžik, kdy se země spojí na podporu Karla III. Myslím, že to bude vidět po celém Spojeném království. Všichni budou slavit, uvidíme skutečnou radost v průběhu korunovace.

Jak se Británie připravuje na korunovaci? Protože ji nezažila 70 let, kdy byla Alžběta II. na trůnu.

Rok 1953. Je těžké si představit, jak odlišné to bylo. Tehdy jsme stále měli příděly potravin po druhé světové válce, teprve jsme se dostávali z toho období. Televizi mělo jen málo lidí, přitom se jednalo o první korunovaci vysílanou v televizi. Pro mnoho lidí to bylo vůbec poprvé, co něco viděli na obrazovce. Dvacet sedm milionů lidí se dívalo v televizi, jedenáct milionů lidí poslouchalo rádio. Byl to zcela jiný svět. V mnoha ohledech byla situace větší, než bude tento víkend.

Ceremoniálu a procesí se účastnilo více lidí, ale samozřejmě letošní korunovace je světovou událostí. Lidé ji budou sledovat online po celém světě. Ceremoniál bude možná menší, ale událost jako taková je to větší.

Zmiňoval jste globální dosah korunovace. Čím si vysvětlujete popularitu královské rodiny, a to nejen v zemích Commonwealthu, ale po celém světě?

Je to pravda, je tu nějaká trvalá popularita. Bylo to vidět po smrti Její Výsosti po celém světě včetně České republiky. Před velvyslanectvím lidé vyjadřovali podporu. Pokládali svíčky, obrazy. Mnoho lidí přišlo vyjádřit soustrast. Češi a mnoho jiných nacházejí v královské rodině něco, co bylo svým způsobem symbolem stability. Především ve 20. století, kdy si svět prošel mnoha změnami včetně dvou světových válek.

Lidé respektují tento smysl služby veřejnosti. Zvlášť u Alžběty II., a myslím, že to můžeme vidět i u Karla III. Lidé si užívají jakýsi respekt k instituci a tradicím.

(V rozhovoru se dále dozvíte, co Britové očekávají od nového krále, jaká bude budoucnost Británie pod Karlem III., jak se na korunovaci chystá velvyslanectví v Praze a také osobní vzpomínku Matta Fielda na královnu Alžbětu II.)