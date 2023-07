Luxusní apartmány v Chorvatsku začaly zlevňovat. Hosté ale stále chybí

Podle deníku jsou největší potíže s luxusním ubytováním, kterým nepohrdnou ani bohatí zákazníci ze západní Evropy či USA, a to i přesto, že mnozí majitelé už snížili ceny.

Majitelé několika vil, z nichž každá má bazén, jacuzzi, saunu i posilovnu, přiznali, že už museli jít s cenami dolů o deset procent. „V příznivějších letech jsem každý z těchto domů pronajímala za 700 euro (zhruba 16 600 korun). Do každého z nich se vejde osm lidí, to je 87,5 eura (2080 korun) za jednoho, takže to podle mého názoru nebylo tak drahé,“ vypráví žena jednoho z vlastníků, která si nepřála zveřejnit své jméno.