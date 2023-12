Kvůli vodě v tunelech u Londýna se ruší i vlaky do Paříže

Řada vlakových spojů do Londýna a z něj byla v sobou zrušena kvůli zatopeným úsekům ve dvou železničních tunelech u britské metropole. Omezení se dotklo i spojů do Paříže, Bruselu či Amsterodamu i vlaků vypravených z kontinentu do Londýna.

Foto: James Manning, ČTK/AP Cestující ze zrušených spojů zcela zaplnili vestibul v londýnské stanici St. Pancras, odkud se vypravují vlaky na evropský kontinent.