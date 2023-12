Kvůli blokádě stojí na slovenské straně ve směru na Ukrajinu asi 600 kamionů

Část řidičů kamionů se snažila objet blokádu přes Maďarsko a dostat se tak na Ukrajinu. To způsobilo na maďarském území 30 kilometrů dlouhou kolonu, která čítá asi 1000 kamionů. Maďarsko proto omezilo vjezd kamionů na své území.

„Chceme tímto způsobem podpořit ministra dopravy při cestě do Bruselu, kde má v pondělí jednání. Budou nám volat, jak to tam dopadlo. Pokud to dopadne dobře, blokáda se pustí, pokud ne, tak se domluvíme na dalším postupu,“ řekl předseda UNAS Stanislav Skala.