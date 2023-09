Kollár v tom zase lítá, mladá dívka tvrdí, že ji přinutil k interrupci

Ferusová tvrdí, že Kollár ji dvakrát donutil jít na interrupci, když s ním otěhotněla. Potvrzovat to má snímek z obrazovky s bankovní transakcí, která má dokazovat, že interrupce platil Kollár. „Navádění k interrupci je na Slovensku trestný čin,“ upozornil deník Sme .

„Jsem přesvědčená, že člověk jako on nepatří nejen do parlamentu a do politiky, ale nepatří ani mezi lidi,“ uvedla Ferusová. Zároveň tvrdí, že po druhé interrupci chtěla skočit z mostu a spáchat sebevraždu. „Chtěla jsem si vzít život, protože jsem ho vzala dvěma dětem,“ řekla.