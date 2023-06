Kolínským arcibiskupstvím otřásla razie. Kvůli sexuálnímu zneužívání

Vyšetřovatelé přijeli k několika budovám přesně v osm hodin. Chvíli jim trvalo, než se dostali dovnitř. Do arcibiskupské rezidence přišel i kardinál Woelki, který vyšetřovatelům v civilu otevřel bránu. Ti prohledali i jiné místnosti v arcibiskupské rezidenci, kancelář generálního vikáře a dům kurie, tedy místa, kde arcidiecéze archivuje spisy.

V pozadí razie je podezření, že Woelki mohl u soudu lhát při výpovědi. Případ se týkal povýšení kněze na zástupce düsseldorfského městského děkana. Woelki tvrdí, že až do března letošního roku nevěděl o knězových sexuálních spádech. „Přísahám, k tomu mi dopomáhej Bůh,“ uvedl v soudní síni.

Například prý často vodil nezletilé ministranty do sauny a zval je k pití alkoholických nápojů. Poté prý společně sledovali pornografické filmy. S devatenáctiletým mladíkem se proti jeho vůli díval v jeho bytě na pornografické filmy a v jeho přítomnosti se uspokojoval. Mladíkovi se podařilo opustit byt duchovního až ve čtyři hodiny ráno.

Podle Assenmachera kardinál dopis osobně odeslal, čímž se tedy aktivně zapojil do procesu. To by bylo v diametrálním rozporu s jeho tvrzením, že dopis nečetl, pouze o něm věděl.