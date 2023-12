Klimatičtí extremisté: zaplatíme statisíce, až vy miliardy

🤝 Hand drauf, liebe Lufthansa



Für unsere Protesten an Flughäfen 2022 und 2023 sollen wir 740.000 € Schadensersatzforderungen an die Lufthansa-Tochter Eurowings zahlen.



Wir bieten Lufthansa und Eurowings an, gemeinsam die Verantwortung zu übernehmen, die wir jetzt brauchen.