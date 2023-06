Je to jen cvičení, chlácholily učitelky po nehodě slovenského autobusu své žáky

Za obcí Lubina na západě Slovenska řidič osobního vozu ve středu nezvládl řízení, vjel do protisměru, kde narazil do autobusu. Osobní vůz byl zdemolovaný, čtyřicetiletý řidič byl zraněný, zůstal zaklíněný uvnitř vozu a museli ho vyprostit hasiči.

Vedení Farma parku Lubina potvrdilo, že děti vystupovaly z autobusu s úsměvem a nadšené. „Moc se na zvířata těšily, a pokud by jely domů, celou situaci by nechápaly, byly by zklamané a plakaly by. Učitelky to zvládly fantasticky,“ konstatovalo vedení minifarmy.